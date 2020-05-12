محمد يوسف يكشف عن أسباب خلافه مع مؤمن زكريا

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جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف المدرب السابق للنادي الأهلى، عن أسباب خلافه مع مؤمن زكريا قبل إصابته الأخيرة، وقال مدرب الأهلى السابق لبرنامج النجوم فى رمضان تقديم محمد الليثى على إذاعة الشباب والرياضة أن مؤمن زكريا لاعب كبير وإضافة كبيرة لأي فريق.
وعن سبب خلافه قال يوسف، إن مؤمن طالب بتسوية عقدة كفئة أولى داخل النادي وهو أمر غير واقع خاصة أن اللاعبين فئة أولى كوليد سليمان وأحمد فتحى حصلوا على بطولات قاريه مع الفريق وهناك أصول وأسس لذلك.
وعلى الجانب الآخر أشاد مدرب الأهلى السابق، بأداء وليد أزارو فى الملعب، مؤكدا أن لديه إمكانيات فنية عالية ولديه روح كبيرة فى الملعب ويقدم مجهود كبير.
وأضاف أنه على الرغم باقتناعه التام بإمكانيات المغربى وليد أزارو إلا أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه فى بعض المباريات وليس المهاجم الأساسى للفريق فى جميع المباريات - على حد قوله .
وعن مروان محسن قال يوسف: إنه مهاجم بمواصفات جيدة ولكن ينقصه الثقة في نفسه وثقة الجماهير فيه أيضا.
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