شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف كواليس أجواء مباراة صن داونز ودور لاسارتي فى الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد يوسف، مدرب النادى الأهلى السابق، إن أجواء مباراة صن داونز التى خسرها النادى الأهلى بخمسة أهداف كانت صعبة للغاية.

وأضاف يوسف، فى تصريحات لبرنامج النجوم فى رمضان تقديم محمد الليثى على إذاعة الشباب والرياضة، أن مارتن لاسارتى مدرب الأهلي السابق، تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بتقفيل المساحات والاهتمام بالدفاع خاصة فى ظل أجواء مناخية صعبة خاصة أن الملعب التى خضنا عليه المباراة كان داخل جبل بدرجة رطوبة عالية جدا.

واستنكر يوسف، أن الإعلام حمله هو شخصيا خسارة ألفريق بخماسية فى البطولة الإفريقية بدلا من المدير للفنى ظنا منهم أن لى نفوذ كبير داخل الجهاز الفنى حينها وهذا غير صحيح.

وشغل محمد يوسف منصب المدير ألفنى للأهلى خلال موسم 2013-2014 وحقق لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا.

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وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، قد عرضت على يوسف تولى منصب مدير قطاع الناشئين بدلا من فتحى مبروك الذى يدير القطاع الآن، إلا أنه رفض ووجه الشكر للجنة وأكد أنه يفضل الاستمرار فى عمله كمدرب فى الجهاز ألفنى

وشغل محمد يوسف منصب المدير الفنى للأهلى خلال موسم 2013-2014 وحقق لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، قد عرضت على يوسف تولى منصب مدير قطاع الناشئين بدلا من فتحى مبروك الذى يدير القطاع الآن، إلا أنه رفض ووجه الشكر للجنة وأكد أنه يفضل الاستمرار فى عمله كمدرب فى الجهاز ألفنى