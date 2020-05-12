شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : كنت بلا دور مع جروس وهو لا يثق في المدربين المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز، مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، كنت بلا دور مع السويسري كريستان جروس مدرب الزمالك السابق واقتصرت مهامى على تدريب المستبعدين فقط.

وأضاف مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق فى تصريحات لبرنامج أقر واعترف مع شوبير ، على on time sport 1 ، ، أنجروس كان لا يثق في المدربين المصريين ولم أتقدم باستقالتى لأنى كنت في بداياتى مع الفريق ، وأصر السويسري على الجلوس معايا قبل التعاقد وطلب منى تدريب المستبعدين فقط .

وأكد لاعب الزمالك السابق، أنه تخلي عن الجنسية التركية بعد الحصول عليها للعب محليا بالدوري التركي. مضيفا مشواري في الاحتراف أوروبيا أفضل من وجودي في مصر، وتخليت عن الجنسية التركية فور نزولى مصر للاستقرار ، بعد الحصول عليها للعب محليا بالدوري التركي".

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وتابع أيمن عبد العزيز، أن ممدوح عباس جاهد كثيرا لعودتي للزمالك، وكان يساعد نادى الزمالك لجلب لاعب مميز ولم أتحالف فى حياتي مع أحد فى الانتخابات.

وأضاف أيمن عبد العزيز ، اتعرضت للظلم مع حسن شحاتة وخصوصا 2006 لعدم استدعائي لمنتخب مصر في تلك الفترة و كنت محترف ومكسر الدنيا بأشارك في بطولة أوروبا في كل المباريات، مؤكدا أن ذلك لم يؤثر على مشواره ومسيرته الاحترافية.