شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: أعطينا مدن القناة اهتماما خاصا لنقترب من سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن انشاء المدينة الرياضية ببورسعيد، يأتي ضمن الخطة الشاملة للدولة المصرية بتطوير تلك المنطقة وصولاً إلى محافظة سيناء وأرض الفيروز، وهو ما ظهر في المشروعات التمنوية الأخيرة للبلاد .

وأكد وزير الشباب والرياضة، في تصريحات إذاعية لبرنامج " الوش التاني " والذي يقدمه أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت: إدارة الملف الشبابي في وزارة الرياضة يحظى باهتمام خاص من جانب الدولة خاصة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقاً للمؤتمرات الشبابية التي يعقدها معنا باستمرارلانهم مستقب لالدولة ولابد من حل ازماتهم والوقوف بجانبهم ليكون على افضل ما يكون .

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أضاف صبحي: أعطينا مدن القناة اهتماماً خاصاً لتقدير الدولة لها بأنها ستكون مدناً ذكية، ولذلك كانت المدينة الرياضية في شرق بورسعيد، والتي تقربنا من أرض الفيروز فجميعنا نشاهد مسلسل الاختيار وظهر تأثرنا وتأثر جميع فئات الشعب بسيناء.

وعن استاد القاهرة الدولي قال صبحي: توجيهات السيد الرئيس كانت واضحة من البداية بضرورة تحويل استاد القاهرة إلى مصدر للفائدة الخدمية والاقتصادية، من ناحية تطوير مؤساسته لتقديم خدمة اجتماعية متميزة، وكذلك تطويره اقتصادياً ليصبح معتمداً على نفسه في الانفاق دون الاحتياج لنفقة الدولة.

واسترسل وزير الرياضة: فوز استاد القاهرة في أحد الاستفتاءات العالمية كأفضل استاد رياضي، يعكس قيمة هذا المبنى الذي تم تأسيسه في ستينات القرن الماضي بهدف تخفيف الزحام عن وسط القاهرة، وتسليط الضوء عليه في أمم أفريقيا العام الماضي أوضح قيمته.