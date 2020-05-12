شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: تحديد مصير الدوري بالاستئناف أو الإلغاء قبل نهاية مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة النشاط الرياضي سيتم اتخاذه خلال مايو الجاري، سواء بالاستئناف أو الالغاء وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا المستجد، التي اجتاحت العديد من دول العالم وتسببت في توقف الانشطة الرياضية.

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية عبر برنامج الوش التاني، الذي يقدمه أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت: عودة النشاط الرياضي سيتم اتخاذ القرار النهائي فيها خلال الأيام المقبلة وبحد أقصى قبل نهاية مايو الجاري، وفقاً لتطورات أزمة كورونا.

أضاف صبحي: الأندية انقسمت إلى فريقين فريق يتحدث عن خسائره المادية في حالة الإلغاء وفريق آخر يطالب بإلغاء المسابقة حرصاً على سلامة اللاعبين، ولكن هذا القرار سيتضح مع الفترة المقبلة وفقاً لتطورات الأزمة.

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واستطرد وزير الرياضة: تطورات الوضع أيضاً هو ما سيحدد عودة الدوري فقط أم النشاط الرياضي بشكل عام، وفي حالة الاستئناف ستكون الأندية مسئولة عن سلامة موظفيها ولاعيبها باتباع الاجراءات الوقائية التي تقرها وزارة الصحة واللجنة الطبية، وفقاً لسياسة التباعد الاجتماعي المتبعة.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة ووضع سلامة وصحة المواطنين فى صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها فى إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.