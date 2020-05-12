شكرا لقرائتكم تيانغين الصيني يشهر إفلاسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد تقرير إخباري، يوم الثلاثاء، أن نادي تيانغين تيانهاي الصيني لكرة القدم أعلن إفلاسه.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن النادي الصيني، الذي سبق له التعاقد مع الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب الفريق، كذلك لعب له كل من المهاجم البرازيلي اليكساندر باتو والبلجيكي اكسل فيستل، أشهر إفلاسه وانسحابه من الساحة.

وكان تيانغين، الذي تأسس في منغوليا باسم هوهوت بينهاي عام 2006، عانى من عدم قدرته على تحمل تكاليفه منذ القاء القبض على مالكه السابق شو بونوي والحكم عليه بالسجن بعد ذلك، حيث انهى الفريق الدوري الصيني في المركز الثاني من القاع العام الماضي.

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وأضافت "ذي غارديان" أن فريق شينزين، الذي هبط للدرجة الثانية، بعد أن انهي الموسم الماضي في المركز الأخير ، سيعود مجددا للدوري الممتاز ليشارك بدلا من تينهاي في موسم عام 2020 الذي تأجل انطلاقه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة بيانا عن النادي ذكر فيه : نظرا للوضع المالي الذي لا يمكن تحمله لم يعد النادي قادرا على القيام بأموره الطبيعية، بعد فترة من التفكير المدروس. لم يعد لدينا خيار سوى تفكيك النادي.

وكان من المقرر انطلاق مسابقة الدوري الصيني في فبراير الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس الاتحاد الصيني لكرة القدم عدة خطط لاستئناف الموسم، في انتظار موافقة وزارة الرياضة الصينية لاستئناف النشاط الرياضي الاحترافي.