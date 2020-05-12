شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تطوير بورسعيد رياضيا يقربنا من سيناء وتأثرنا بمسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن إنشاء المدينة الرياضية ببورسعيد، يأتى ضمن الخطة الشاملة للدولة المصرية بتطوير تلك المنطقة وصولاً إلى محافظة سيناء أرض الفيروز، وهو ما ظهر فى المشروعات التمنوية الأخيرة للبلاد، مؤكدا فى تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التانى" والذى يقدمه أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت: إدارة الملف الشبابى فى وزارة الرياضة يحظى باهتمام خاص من جانب الدولة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً للمؤتمرات الشبابية التي يعقدها معنا باستمرارلانهم مستقب لالدولة ولابد من حل ازماتهم والوقوف بجانبهم ليكون على افضل ما يكون.

وأضاف صبحي: أعطينا مدن القناة اهتماماً خاصاً لتقدير الدولة لها بأنها ستكون مدناً ذكية، ولذلك كانت المدينة الرياضية في شرق بورسعيد، والتي تقربنا من أرض الفيروز فجميعنا نشاهد مسلسل الاختيار وظهر تأثرنا وتأثر جميع فئات الشعب بسيناء.

وعن استاد القاهرة الدولى قال صبحى: توجيهات السيد الرئيس كانت واضحة منذ البداية بضرورة تحويل استاد القاهرة إلى مصدر للفائدة الخدمية والاقتصادية، من ناحية تطوير مؤساسته لتقديم خدمة اجتماعية متميزة، وكذلك تطويره اقتصادياً ليصبح معتمداً على نفسه في الانفاق دون الاحتياج لنفقة الدولة.

Advertisements

واسترسل وزير الرياضة: فوز استاد القاهرة في أحد الاستفتاءات العالمية كأفضل استاد رياضى، يعكس قيمة هذا المبنى الذى تم تأسيسه فى ستينات القرن الماضىي بهدف تخفيف الزحام عن وسط القاهرة، وتسليط الضوء عليه في أمم أفريقيا العام الماضي أوضح قيمته.