شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تحديد مصير الدورى قبل نهاية مايو والأندية تتحمل مسئولية السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة النشاط الرياضى سيتم اتخاذه خلال مايو الجارى، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا المستجد، التى اجتاحت العديد من دول العالم وتسببت فى توقف الانشطة الرياضية، حيث قال أشرف صبحى، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج الوش التانى، الذى يقدمه أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت: عودة النشاط الرياضى سيتم اتخاذ القرار النهائى فيها خلال الأيام المقبلة وبحد أقصى قبل نهاية مايو الجارى، وفقاً لتطورات أزمة كورونا.

وأضاف صبحى: الأندية انقسمت إلى فريقين فريق يتحدث عن خسائره المادية حال الإلغاء وفريق آخر يطالب بإلغاء المسابقة حرصاً على سلامة اللاعبين، لكن هذا القرار سيتضح مع الفترة المقبلة وفقاً لتطورات الأزمة.

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واستطرد وزير الرياضة: تطورات الوضع أيضاً هى ما ستحدد عودة الدوري فقط أم النشاط الرياضي بشكل عام، وحال الاستئناف ستكون الأندية مسئولة عن سلامة موظفيها ولاعيبها باتباع الإجراءات الوقائية التى تقرها وزارة الصحة واللجنة الطبية، وفقاً لسياسة التباعد الاجتماعى المتبعة.

وتوقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة ووضع سلامة وصحة المواطنين فى صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها فى إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.