شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يتساءل عن أجور العاملين فى مجال الرياضة حالة إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل محمد فاروق نجم النادى الأهلى السابق، عن مصير العاملين فى مجال الرياضة، إذا تم إلغاء الموسم الجارى، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، فى ظل مطالبة عدد من الأندية بإلغاء المسابقة متعللة بالحفاظ على صحة لاعبيها فى ظل انتشار الوباء، وإلغاء أكثر من دورى على مستوى العالم وقال فاروق عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: هى الأندية اللى عايزة الدورى يتلغى فكرت هتجيب منين فلوس تدى للعاملين عندهم مرتباتهم ولا هيلغوا المرتبات كمان.

وأضاف فاروق: وبعدين لو الدولة شافت ان الحياة الطبيعية ممكن ترجع هل الأندية دى بردو هتقول لأ وتعترض على قرار الدولة؟.



محمد فاروق

ويتصدر النادى الأهلى مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حدها المارد الأحمر من 16 فوز متتالي وتعادل وحيد في الجولة الأخيرة قبل التوقف أمام فريق سموحة.

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في سياق متصل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم متمسكون بعودة الدورى العام رافضين فكرة الإلغاء، بدليل تقديم أكثر من سيناريو لوزير الشباب والرياضة لاستئناف المسابقة من بينها العودة يوم 1 أغسطس والانتهاء فى أكتوبر على أن ينطلق الموسم الجديد منتصف نفس الشهر.

وأوضح أن اللجنة الخماسية لم تناقش مسألة منح درع الدورى للنادى الأهلى هذا الموسم حال صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم استئناف الدورى، لاسيما وأنه لا يوجد فى اللائحة ما ينص على هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى فهناك مباريات الدور الثانى التى لم تقم بشكل كامل وهى تعتبر كفيلة بقلب الموازين وتبديل المراكز فى ظل وجود فارق فى النقاط يمكن تعويضه حال استئناف الدورى.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن المواقف السابقة التى تم خلالها إلغاء الموسم الكروى، لم تشهد تتويج الفريق المتصدر بدرع الدورى بعد الإلغاء، وإنما تم اعتبار الموسم كأن لم يكن، وهو ما سيتم تنفيذه حال الغاء الدورى هذا الموسم، لاسيما وأن اللجنة الخماسية لم تناقش هذا الأمر ولم تتناقش فيه مع الأندية.