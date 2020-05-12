شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تنظم مسابقات للألعاب الإلكترونية مؤهلة للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "سيتى كلوب" تنظيم مسابقات للألعاب الإلكترونية على المستوى المحلى مؤهلة إلى المنافسات العالمية، وإتاحة فرصة الاعتماد من الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، حيث إن أندية سيتى كلوب تحتوى بالكامل على فايبر إنترنت ومعدات صوتية ضوئية وأجهزة كمبيوتر وبلاى ستيشن لخدمة المشتركين خلال المرحلة المقبلة والعمل على نشر جميع الأنشطة سواء الرياضية أو الإلكترونية، كما وضع مسئولو "سيتى كلوب" المرأة فى أولوياتهم، وتم إنشاء مجتمع خاص بالسيدات داخل الصرح الرياضى الناشئ حديثاً، وذلك عن طريق تخصيص مركز للسيدات وجيم منفصل ومنتجع صحى، بالإضافة إلى مركز تجميل وكوافير وعيادات نسائية ومحلات لمستحضرات ومستلزمات التجميل.



سيتى كلوب

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وفى city club سيكون لدى كل العائلات المصرية فرصة أقوى فى الترابط الأسرى بالتجمع فى بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية.

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وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة .

وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.