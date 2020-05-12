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تعافي اللاعب التونسي عمر زكري من فيروس كورونا

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أعلن نادي اتحاد بن قردان التونسي ، تعافي لاعبه عمر زكري من فيروس المستجد، بعد انتظامه في فترة الحجر الصحي، وإجراء فحوصات

أخيرة أثبتت سلبية العينة.
كان اللاعب قد أعلن منتصف إبريل الماضي، عن تعرضه للإصابة بالفيروس رفقة عدد من أفراد عائلته، وخضع بعدها لفترة حجر صحي قاربت من الشهر.
يذكر أن تونس لم تعلن عن أية إصابات أخرى بالفيروس غير عمر زكري.
وعاد اللاعب مجدداً إلى منزله بعد مغادرته لمقر الحجر.
 
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