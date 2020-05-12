أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن الموعد النهائي الذي سيتم فيه إعلان القرار النهائي بشأن ملف عودة الدوري من عدمه .
وأكد صبحي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أن قرارحسم ملف عودة الدوري سيكون قبل نهاية شهر مايو الجاري وأنه خلال هذا الشهر ستكون الجماهير على علم بموقف الدوري .
وأشار وزير الرياضة أنه طالبمن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع الأخير بوضع كل التصورات لقرار عودة الدوري من عدمه وإعلان السيناريوهات الموضوعة بشأن هذا الأمر .
وأشار صبحي إلى أن وزارة الرياضة قامت بتشكيل لجنة طبية لدراسة الأمور الوقائية والإجراءات التي سيتم اتخاذها حال عودة النشاط .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: سنعلن قرارنا النهائي بشأن عودة الدوري في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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