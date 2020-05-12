وزير الرياضة: سنعلن قرارنا النهائي بشأن عودة الدوري في هذا الموعد

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن الموعد النهائي الذي سيتم فيه إعلان القرار النهائي بشأن ملف عودة الدوري من عدمه .

وأكد صبحي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أن قرار

حسم ملف عودة الدوري سيكون قبل نهاية شهر مايو الجاري وأنه خلال هذا الشهر ستكون الجماهير على علم بموقف الدوري .

وأشار وزير الرياضة أنه طالب

من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع الأخير بوضع كل التصورات لقرار عودة الدوري من عدمه وإعلان السيناريوهات الموضوعة بشأن هذا الأمر .

وأشار صبحي إلى أن وزارة الرياضة قامت بتشكيل لجنة طبية لدراسة الأمور الوقائية والإجراءات التي سيتم اتخاذها حال عودة النشاط .