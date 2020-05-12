محمد يوسف: مانويل جوزيه أفضل من كارتيرون ولاسارتي

كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن أفضل مدرب تعامل معه خلال فترة تواجده داخل جدران القلعة الحمراء .

وقال يوسف في تصريحات إذاعية

لبرنامج النجوم في رمضان: "عملت كمدرب مساعد مع مانويل جوزيه وكارتيرون ولاسارتي، أفضلهم جوزيه بكل تأكيد من جميع النواحي ومن بعده كارتيرون ثم لاسارتي".

وأضاف: "مباراة صن داونز الشهيرة التي خسرها الأهلي بخماسية، الأجواء قبل المباراة كانت صعبة جدا بسبب ضغط المباريات في الدوري، أيضا الأجواء في جنوب إفريقيا كانت صعبة للغاية".