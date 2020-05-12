كواليس اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة

كشف الدكتور أشرف صبحي مع وزير الشباب والرياضة عن كواليس اجتماعه مع اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قبل أيام . وأكد صبحي أنه خلال الاجتماع وضع ملف عودة الدوري المصري على مائدة اتحاد الكرة وطالبهم بوضع السيناريوهات المقررة حال اتخاذ قرار عودة الدوري . على مائدة اتحاد الكرة وطالبهم بوضع السيناريوهات المقررة حال اتخاذ قرار عودة الدوري . وقال صبحي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أنه وجه سؤالين صريحين للجنة اتحاد الكرة قائلا: " إذا قررتم عودة الدوري فما هي خطتكم، وإذا قررتم عدم عودة النشاط فما هي خطتكم ". سؤالين صريحين للجنة اتحاد الكرة قائلا: " إذا قررتم عودة الدوري فما هي خطتكم، وإذا قررتم عدم عودة النشاط فما هي خطتكم ". وأشار صبحي إلى أن وزارة الرياضة قامت بتشكيل لجنة طبية لدراسة الأمور الوقائية والإجراءات التي سيتم اتخاذها حال عودة النشاط .

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