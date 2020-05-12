وزير الرياضة: عودة الدوري "قرار دولة" وليس مرتبطا بضغوط الأندية

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة الدوري المصري الممتاز مرتبط بدراسات الدولة وقراراتها الرسمية وأنه لا يخضع لأي عوامل أخرى . وشدد صبحي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أن عودة النشاط الكروي مرتبطًا بـ " قرارات الدولة " وأن ضغوط الأندية لا تشكيل أي أهمية وليس لها أي تأثير بشان هذا الأمر . أي أهمية وليس لها أي تأثير بشان هذا الأمر . وأشار صبحي إلى أن وزارة الرياضة قامت بتشكيل لجنة طبية لدراسة الأمور الوقائية والإجراءات التي سيتم اتخاذها حال عودة النشاط .

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