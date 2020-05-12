وزير الرياضة يكشف سيناريوهات عودة الدوري المصري

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن السيناريوهات الموضوعة من أجل عودة النشاط الكروي والرياضي في مصر خلال الفترة القادمة .

وأكد صبحي في تصريحات إذاعة مع الإعلامي أحمد شوبير أن هناك خطط موضوعة من الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة القادمة ومحاولة التأقلم مع فيروس كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .

وأشار صبحي إلى أن وزارة

الرياضة قامت بتشكيل لجنة طبية لدراسة الأمور الوقائية والإجراءات التي سيتم اتخاذها مع عودة النشاط .

وأكد أن الاجتماع الذي تم عقده اجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة وتم تحديد الحد الأقصى من أجل عودة الدوري وطالب بإنشاء خطة واضحة بشأن عودة النشاط

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وذكر أن الأمر مازال مفتوحًا حتى نهاية شهر أغسطس المقبل وسيكون حتى هذا الوقت متاحًا لنا اتخاذ قرار استئناف الدوري .

وتم تحديد أسماء الأندية التي من الممكن السماح لها بفتح أبوابها واستقبال المباريات نظرًا لقدراتها على تنفيذ الإجراءات الوقائية ودراسة بوابات الدخول والخروج والمطاعم وغرف خلع الملابس كل ذلك يتوقف عليه موقف النادي من استضافة المباريات .

وأكد صبحي أن نسبة عودة الدوري إلى نسبة عدم عودته تصل إلى 60% مقابل 40% حتى الآن .