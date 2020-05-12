عامر حسين يعلن موقفه من رئاسة لجنة المسابقات مرة أخرى

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصري عن موقفه من رئاسة لجنة المسابقات مرة أخرى خلال الفترة القادمة . وقال حسين في تصريحات إذاعية ببرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لو عرض علي منصب مدير إدارة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري مع المجلس الجديد، الأمر سيتوقف بصورة كبيرة على الشخصيات المتواجدة في المجلس". الجديد، الأمر سيتوقف بصورة كبيرة على الشخصيات المتواجدة في المجلس". وأضاف: "لن أخوض انتخابات اتحاد كرة القدم ضد الكابتن هاني أبو ريدة، ولو عرض عليا الانضمام لقائمته سوف أوافق بدون تردد".

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