كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصري عن موقفه من رئاسة لجنة المسابقات مرة أخرى خلال الفترة القادمة .
وقال حسين في تصريحات إذاعية ببرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لو عرض علي منصب مدير إدارة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري مع المجلسالجديد، الأمر سيتوقف بصورة كبيرة على الشخصيات المتواجدة في المجلس".
وأضاف: "لن أخوض انتخابات اتحاد كرة القدم ضد الكابتن هاني أبو ريدة، ولو عرض عليا الانضمام لقائمته سوف أوافق بدون تردد".
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين يعلن موقفه من رئاسة لجنة المسابقات مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.