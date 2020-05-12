عامر حسين: أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

كشف عامر حسين ريس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفه من الترشح لانتخابات الحبلاية المقبلة وموقفه من رئاسة لجنة المسابقات مرة أخرى .

وقال حسين في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان: "لدي نية كبيرة في الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم، وانتظر المجموعات التي سوف تخوض الانتخابات لكي أحسم

أمري من الترشح".

وأضاف: في حالة حدوث أي مشاكل خلال الانتخابات سوف أنسحب سريعا".

وتابع: "لن أخوض انتخابات اتحاد كرة القدم ضد الكابتن هاني أبو ريدة، ولو عرض عليا الانضمام لقائمته سوف أوافق بدون تردد".