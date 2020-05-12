عامر حسين يكشف كواليس أزمة مباراة الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن كواليس إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موسم 2010-2011 .

وقال حسين في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان: "مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني من موسم 2010-2011 تم إلغاءها من قبل

الأمن وأخطرت الفريقين عند تمام الساعة التاسعة صباحا".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات السابق: "بعد ربع ساعة فقط تغير الأمر بعد رفض المشير طنطاوي تأجيل اللقاء حرصا على سمعة البلد".