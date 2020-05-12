بالفيديو| محترف الهلال: أرادوني لاعبًا مع منتخب البرازيل بجوار كاسيميرو!

أكد محترف نادي الهلال، جوستافو كويلار، أنه يعتز كثيرًا بالفترة التي قضاها مع فريق فلامنجو، وشهدت تقديمه مستويات رائعة؛ جعلت العديد من المشجعين في البرازيل يطالبون بمنحه الجنسية لتمثيل المنتخب البرازيلي، ومرافقة لاعب ريال مدريد “كاسيميرو” في خط وسط منتخب “السيلساو”.

وكان كويلار قد لعب مع فلامنجو لمدة 3 سنوات ونصف، حيث انتقل إلى صفوف العملاق البرازيلي في يناير 2016 قادمًا من ديبورتيفو كالي الكولومبي، وخلال هذه الفترة لعب صاحب الـ28 عامًا مع فلامنجو 108 مباراة وأحرز هدف وصنع 3 أهداف، وكان من أبرز لاعبي الفريق وأحد أعمدته الرئيسية.

بصمة ممتعة ومطالب غير متوقعة

اللاعب الكولومبي أدلى بتصريحات حصرية عبر موقع “GolCaracol” الكولومبي، تذكر من خلالها فترته المميزة مع فلامنجو “كانت فترة مميزة لي مع فلامنجو، وتركت بصمة في الفريق، حتى أن بعض المشجعين طالبوا بمنحي الجنسية واللعب مع المنتخب البرازيلي”.

وأضاف “أرادوا أن أرافق كاسيميرو في خط وسط البرازيل، كنت سعيدًا بهذه المطالب، لكني لا أتخيل ارتداء قميص سوى قميص المنتخب الكولومبي”.

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شكر ألفاريز

وكشف محترف الهلال أن المدرب “ليونيل ألفاريز” كان له تأثير كبير في مسيرته الكروية، حيث منحه الثقة، وجعله قائد لفريق ديبورتيفو كالي.

وقال ابن مدينة بارنكويلا “ليونيل ألفاريز أعطاني ثقته في أن أكون كابتن في ديبورتيفو كالي، كنت أحد اللاعبين الشباب الكثيرين في الفريق، وبعد أدائي حصلت على شارة القيادة، أنا ممتن لهذا المدرب كثيرًا”.

كويلار مع الهلال

الدولي الكولومبي كان قد انتقل إلى الهلال من فلامنجو في أغسطس 2019، مقابل 7.5 مليون يورو، ويمتد عقد جوستافو مع الزعيم السعودي حتى يونيو 2023.

ولعب كويلار مع الهلال حتى الآن في 24 مباراة، وصنع هدفين ولم يُسجل أي هدف، وترى العديد من جماهير الهلال أن كويلار لم يقدم الإضافة المأمولة منه مع الفريق خلال الأشهر الماضية.