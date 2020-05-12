مقارنة | أيهما أفضل، الظاهرة رونالدو ام كريستيانو رونالدو؟ مَن رونالدو الحقيقي؟

يعتبر اسم “رونالدو” أحد الأسماء الشهيرة في البرازيل والبرتغال، ولكنه أصبح أكثر الأسماء “رمزية” في عالم كرة القدم، بعدما كان له الشرف في التواجد على ظهر اثنين من أعظم لاعبي التاريخ سواء البرازيلي “رونالدو” أو البرتغالي “كريستيانو رونالدو“.

تبقى المقارنتان الأشهر في مجال كرة القدم هي مقارنة الثنائي “مارادونا وبيليه” و“كريستيانو وميسي“، حيث لا يزال حتى وقتنا هذا يختلف الكثيرون حول تفضيل كفة على أخرى، سواء نتيجة الإنجازات الهائلة التي حققها كل أسطورة من الأساطير المذكورة أو المستوى الفني لهؤلاء النجوم داخل المستطيل الأخضر.

ولكننا سنطرح مقارنة أخرى فرضها الاسم “رونالدو” بين مهاجم البرازيلي “الظاهرة“، وإمبراطور “البرتغال“، ومن منهما الأحق بأن يكون هو رونالدو الحقيقي؟! وبغض النظر عن عشقك لهذا أو لذاك فيجب الاتفاق على أنهما لاعبين لن يتكررا مرة أخرى في تاريخ كرة القدم.

وقبل تفنيد تاريخ وأرقام النجمين، نحن لا نقارن بغرض التقليل من أي لاعب، أو تفضيل لاعب على حساب آخر، وسيكون لكل شخص اختياره وفق معاييره وحساباته، فنحن نختلف عن الإيطالي “كاسانو” الذي انحاز للظاهرة، وقال أنه لا يعرف سوى رونالدو واحد فقط وهو البرازيلي، ولكننا نعيد التذكير بمسيرة أسطورتين ونضعهما بالقرب من بعضهما البعض لا أكثر ولا أقل.

من رونالدو الحقيقي؟

عندما يشير الناس إلى “رونالدو الحقيقي” فإنهم يعنون بشكل عام رونالدو لويس نازاريو دي ليما، لاعب كرة القدم البرازيلي الذي ولد في عام 1975.

انتشر استخدام الاسم في عالم كرة القدم على نطاق واسع في أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحالي، خلال صعوده الظاهرة إلى قمة كرة القدم، ثم بعد دخول البرتغالي كريستيانو رونالدو، بات هناك ضرورة من أجل التمييز بين اللاعبين.

رونالدو نازاريو ، الملقب بـ “الفينومينو” (بمعنى “الظاهرة” بالبرتغالية) في تلك المرحلة، أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بتسجيله مئات الأهداف، وحصل على اثنين من الكرات الذهبية، وثلاثة ألقاب لأفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا.

لقد لعب دور البطولة في بلده بقميص كروزيرو قبل بناء سمعته كأكثر مهاجم “مهابة” في كرة القدم العالمية في بي إس في وبرشلونة وإنتر وريال مدريد، لذلك ، كان “رونالدو الحقيقي“.

ومع انخفاض سطوة رونالدو البرازيلي في وقت لاحق من حياته المهنية، وتزايد أسهم “كريستيانو رونالدو“، بدأ الجدل حول من يجب اعتباره “رونالدو الحقيقي“.

في الحقيقة، عندما يتم مقارنة مسيرتهم المهنية ضد بعضهم البعض الآن، فقد تجاوز البرتغالي نظيره البرازيلي بكثير، وبالنسبة للجيل الأصغر من مشجعي كرة القدم، فهو “رونالدو الحقيقي“.

ولكن إذا قررت الحكم بحسابات “جوجل” ودخلت محرك البحث الأشهر، وكتبت اسم “رونالدو” بالعربية والإنجليزية فسوف يسيطر البرتغالي، ليس فقط على الصفحة الرئيسية ولكن على باقي الصفحات، وهذا أمر متوقع نتيجة انتشار الإنترنت بشكل أكبر في عصر نجم يوفنتوس.

من الأكثر تسجيلاً للأهداف؟

في الواقع ، تطور كريستيانو رونالدو إلى أكثر من هدّاف في كرة القدم، محطماً الأرقام القياسية في طريقه إلى النجاح مع مانشستر يونايتد وريال مدريد والبرتغال.

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لا توجد مقارنة بين الاثنين عندما يتعلق الأمر بالأهداف المسجلة على مستوى النادي والمستوى الدولي أيضًا، حيث سجل البرتغالي ضعف ما حققه البرازيلي، وساعده بلا شك طول مسيرته في الملاعب، حيث ظل لأكثر من 15 عامًا يتألق من الموسم تلو آخر، بينما عانى النجم البرازيلي من إصابات “قاضية” في مسيرته.

حيث يمتلك كريستيانو في مسيرته أكثر من 700 هدف، والحسابات تستمر، أما البرازيلي فالإصابات جعلت عدّاده لا يزيد عن 414 هدفًا على كافة الأصعدة.

وتبدو المقارنة ظالمة حيث لعب كريستيانو تقريبًا ضعف المباريات التي لعبها البرازيلي، وهذا كما قلنا بسبب طول مسيرة رونالدو في الملاعب، وأيضًا عدم تواجد البرازيلي لمدة زادت عن العامين بواقع إصاباتين في الركبة أثناء فترته مع ناديي الإنتر وبرشلونة.

وبكل تأكيد يتفوق كريستيانو في عدد التمريرات الحاسمة، نظرًا لتواجده في مركز الجناح لمواسم عديدة في مسيرته، بالإضافة إلى تنفيذه أثناء فترات التواجد مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد للكثير من المخالفات والكرات الثابتة.

الإنجازات والألقاب

لا يصدق الكثيرون أن مسيرة لاعب بإمكانيات وحجم البرازيلي “رونالدو” تخلو من كأس ذات الأذنين –دوري أبطال أوروبا–، حيث لم يحصد اللقب في كافة الأندية التي لعب لها، وبما في ذلك الزعيم ريال مدريد، الذي يمتلك 13 لقبًا للبطولة، حيث تواجد رونالدو نعم في جيل العظماء ولكن هذا الجيل لم يتوج بالبطولة الأهم في أوروبا.

وبالحديث عن تلك البطولة، فإن الدون البرتغالي يمتلك خمسة ألقاب منها، كأكثر لاعبي التاريخ رفعًا لهذا الكأس النفيس، كما يعتبر اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي توّج بالدوريات الثلاثة الكبرى “الإنجليزي والإسباني والإيطالي“، ولم يسبق لأي لاعب أن نال هذا الشرف من قبل.

أوجه الشبه بين رونالدو وكريستيانو رونالدو

بصرف النظر عن أسمائهم، هناك عدد من أوجه التشابه بين رونالدو نازاريو وكريستيانو رونالدو، سواء في أسلوب اللعب، أو العقلية، وحتى في مراحل النجاح.

قبل وقت طويل من ظهور العلامة التجارية CR7 ، على سبيل المثال ، كان رونالدو نازاريو يمتلك علامة تجارية شهيرة في العالم وهي “R9” ، مع إطلاق البرازيلي نمطًا مخصصًا من الأحذية، حيث كان أحد أشهر وجوه الشركات الرياضية وغير الرياضية على مستوى العالم بداية الألفية الثانية.

من أوجه التشابه بينهما أيضًا لعبهما دور البطولة في مجموعة “نايكي” لكرة القدم على مر السنين، حيث ظهروا في الإعلانات والصور الترويجية أغلب مسيرتهما.

بينما بدأ كريستيانو رونالدو مسيرته كجناح، تحول في نهاية المطاف إلى رأس حربة، ولعب أكثر في العمق، مثلما فعل رونالدو نازاريو.

ومن السمات المشتركة تألقهما على الصعيد الدولي، حيث حقق كريستيانو رونالدو مؤخرًا لقبين مع منتخب البرتغال بالتتويج باليورو ودوري أمم أوروبا، بينما رونالدو قاد البرازيل لعدة ألقاب في كوبا أميركا، بجانب لقب كأس العالم 2002.