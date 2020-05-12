وأخيرًا.. الاهلي يستعيد حمدي فتحي خلال أيام

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، التقرير الطبي الخاص بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق، والذي كان يعاني من الاصابة بقطع غضروف الركبة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تدريبات المنتخب الوطني بمعسكره الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

التقرير الطبي أكد أن اللاعب تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به منذ ستة أشهر، حيث أنهى فتحي برنامجه التأهيلي منذ أيام، وأصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

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نجم وسط الفريق الاحمر غاب عن المباريات منذ شهر نوفمبر من العام المنصرم، عقب خضوعه لجراحة خياطة غضروف الركبة على يد الطبيب الألماني هيرمان ماير، والذي وضع برنامجا تأهيليا للاعب من أجل العودة للملاعب، أنهاه منذ أيام قليلة.

ومن المقرر أن يبدأ حمدي فتحي مرحلة جديدة من التأهيل البدني في الجيم، من أجل استعادة لياقته البدنية، في ظل توقف نشاط الكرة على خلفية تفشي فيروس كورونا، ليكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق عندما يقرر اتحاد الكرة ذلك.

يذكر أن حمدي فتحي كان قد انضم لصفوف الاهلي قادما من انبي خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية لمدة 4 سنوات ونصف، وبرز اللاعب بشكل لافت للنظر بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الفريق الأحمر ورشحه للانضمام لصفوف المنتخب الوطني قبل أن تداهمه الاصابة.