رياضة | أخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لتجديد التعاقد مع المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رينيه فايلر والذى قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية. وكان الأهلي قد تعاقد مع فايلر مطلع الموسم الحالي وإستطاع التتويج ببظولة السوبر المصري وصدارة بطولة الدوري المصري وصعود الفريق لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 وملاقاة الوداد البيضاوي المغربي بعدما أقصي صن داونز الجنوب إفريقي. وبالفعل قطع مسؤولي النادي الأهلي شوط كبير فى تجديد عقد رينيه فايلر وجهازه المعاون للإستمرار فى القلعة الحمراء، على أن يرفع الاهلي راتب الجهاز خلال الفترة القادمة. ورحب فايلر وجهازه المعاون بتجديد تعاقدهم مع الأهلي لموسميين قادميين وسيحسم الأمر خلال الأيام القادمة بشكل رسمي.

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