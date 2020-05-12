رياضة | مقالب_ القطبين (9).. حكاية النيجيري "ماكي" أغرب صفقة أهلاوية في الألفية الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر مقالب_ القطبين (9).. حكاية النيجيري "ماكي" أغرب صفقة أهلاوية في الألفية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.

بطل حلقة اليوم من سلسلة "مقالب_القطبين" هو واحد من أغرب الصفقات في تاريخ النادي الأهلي، ألا وهو النيجيري هنري ماكينوا والمعروف لدي الجماهير الحمراء بإسم "ماكي"، تعاقد معه مسئولي القلعة الحمراء في يوليو عام 2004 قادمًا من فيرينسي البرتغالي، بعقد مدته 4 أشهر فقط على سبيل التجربة حتي فترة الانتقالات الشتوية، لكن اللاعب لم يترك أي بصمة مع الفريق الأهلاوي ليرحل سريعًا عن مصر.

خاض النيجيري ماكي 9 مباريات فقط خلال مشواره مع الأهلي بواقع (7 مباريات بالدوري – مباراتين بكأس مصر)، وسجل هدفين، الأول في شباك الإتحاد السكندري بالدوري، والثاني في مرمي الطيران ببطولة الكأس، بينما صنع هدف وحيد، ورحل عن صفوف القلعة الحمراء في يناير 2005، بناءًا على قرار من مانويل جوزيه مدرب الفريق وقتها.

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وأكد "ماكي" في تصريحات صحفية أن إدارة النادي الأهلي كانت ترحب بتمديد تعاقده مع الفريق، لكن "جوزيه" رفض وتمسك برحيله عن القلعة الحمراء، لعدم الاقتناع بمستواه الفني.

بعد رحيله عن صفوف النادي الأهلي انتقل للدوري القبرصي وانضم لصفوف فريق بافوس، لعب معه عام واحد، بعدها انتقل إلي فريق مكابي بتاح تكفا الإسرائيلي واستمر معه عام واحد ايضًا، وانتقل عام 2007 إلي فريق تيانجين تيدا الصيني، ثم انتقل إلي جريتنا الاسكتلندي، تنقل بعدها بين بعض الأندية في اندونيسيا ومالطا، قبل ختام مشواره بالدوري القبرصي مع فريق Düzkaya KOSK عام 2011.

بعد اعتزاله كرة القدم حصل "ماكي" على دورات تدريبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأصبح مدربا معتمدا، وعاد لنيجيريا وعمل في الدوري النيجيري لمدة 3 سنوات حيث تولي تدريب فريق ABS F.C، وقاده للدوري الممتاز ووصل به للدور نصف نهائي لبطولة الكأس.