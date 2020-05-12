رياضة | سترلينج يتحفظ على عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر سترلينج يتحفظ على عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظ رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على استئناف مباريات البريميرليج في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في إيقاف منافسات كرة القدم حول العالم.

وقال ستيرلينج عبر قناته على موقع يوتيوب «الوقت الذي سنعود فيه عليه أن يكون توقيتا مناسبًا ليس فقط من الناحية الكروية، لكن أيضا من ناحية الآمان للجميع، ليس فقط للاعبي كرة القدم ولكن أيضا لكل أعضاء الجهاز الطبي والتحكيم».

وأضاف «لا اعتقد أنه بمجرد التأكد من صحة هؤلاء واللاعبين يعتقد بأنه الوقت المناسب للعودة. وحتى ذلك الحين.. ليس الأمر أنني خائفا، لكن لدي تحفظات وأفكر في ما قد يكون أسوأ نتيجة، وفي نفس الوقت لدي رغبة وأريد أن يكون كل شيء على ما يرام».

ويخطط البريمييرليج لاستئناف المباريات في أوائل يونيو المقبل، كما أن الحكومة البريطانية أكدت أن الرياضة الاحترافية لن تعود قبل أوائل الشهر القادم، ما يفتح الباب أمام عودة البطولة بعد هذا الموعد.