رياضة | محمد يوسف: مانويل جوزيه أفضل مدرب أجنبي عملت معه في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: مانويل جوزيه أفضل مدرب أجنبي عملت معه في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن المدرب الأجنبي الأفضل الذي عمل معه في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

يوسف قال في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"عملت كمدرب مساعد مع مانويل جوزيه وكارتيرون ولاسارتي، أفضلهم جوزيه بكل تأكيد من جميع النواحي ومن بعده كارتيرون ثم لاسارتي".

وتطرق يوسف للكشف عن أسباب خسارة الأهلي بخماسية أمام صن داونز في الموسم الماضي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلًا :"مباراة صن داونز الشهيرة التي خسرها الأهلي بخماسية، الأجواء قبل المباراة كانت صعبة جدا بسبب ضغط المباريات في الدوري، أيضا الأجواء في جنوب إفريقيا كانت صعبة للغاية".