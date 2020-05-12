رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة توقيع نجمه للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة توقيع نجمه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو نادي بيراميدز، حقيقة الأنباء التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع واحد من نجوم نادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت هذه لأنباء أن الأهلي حصل على توقيع أحمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز لضمه في الصيف ويتبقى فقط إنهاء الاتفاق مع إدارة ناديه.

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ونفى نادي بيراميدز كل الأنباء المنتشرة حول حصول الأهلي على توقيع أحمد توفيق.

وأكد بيراميدز أنه لا ينوي نهائيا التخلي عن خدمات أحمد توفيق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته.