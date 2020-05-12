رياضة | موعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة البريطانية أعلنت رسميًا بأنه يمكن إستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بداية من الأول من يونيو المقبل وذلك عقب توقفه بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء البريطاني صرح في مؤتمر صحفي بأنه لن يتم تنظيم أي رياضة محترفة قبل الأول من يونيو المقبل.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحكومة البريطانية قامت بمنح الضوء الأخضر للإتحاد الإنجليزي من أجل عودة النشاط الكروي بداية من الأول من يونيو المقبل بدون حضور جماهيري.

وأفادت وسائل الإعلام بأن رابطة الدوري الإنجليزي ستجتمع اليوم الإثنين وذلك من أجل دراسة بعض القضايا العالقة ومن أبرزها إقامة المباريات المتبقية على ملاعب محايدة.