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رياضة | هل من الممكن استكمال الدوري؟.. عامر حسين يُجيب

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر هل من الممكن استكمال الدوري؟.. عامر حسين يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه من السهل استكمال الموسم الكروي في والذي توقف بسبب تفشي وباء المستجد.

وقال عامر في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"عدم وجود ارتباطات للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، يسهل الأمر بشكل كبير في استكمال الدوري".

وتابع :"لكن يجب أن يكون هناك تعليمات من الحكومة المصرية".

وتتوقف بطولة الدوري المصري منذ شهرين كاجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

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