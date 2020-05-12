رياضة | بيراميدز يصدم الأهلي من جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصدم الأهلي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر محمد شريف لاعب نادي إنبي والمُعار من النادي الأهلي بصور مميزة خلال الفترة الماضية منذ الرحيل عن القلعة الحمراء، وإستطاع الظهور بشكل مميز جعل رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يدرس عودته مرة أخري.

وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة فريق بيراميدز فى إستقطاب محمد شريف خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

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ولكن أشارت عدة تقارير أن بيراميدز يرفض عمل صفقات تبادلية مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية خاصة وأن الأهلي أبدي رغبته فى ضم أكثر من لاعب من فريق بيراميدز.

ولم يصل عروض رسمية من الأهلي لضم أي لاعب من بيراميدز ، ولذلك سيكون من الصعب التفكير في صفقات تبادلية بين الناديين ولكن من الممكن حدوث تعاون في الصيف المقبل.

ويذكر أن بيراميدز تعاقد رسميًا مع الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد فتحي بداية من الموسم المقبل بعد رفض اللاعب تجديد تعاقده.