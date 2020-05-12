رياضة | الكشف عن مصير الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مصير الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال مصير عودة الدوري السعودي للمحترفين غامضًا حتي الآن، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي توقفت بسببه المنافسات الرياضية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودية أن ليس هناك موعدا محددا لعودة النشاط الرياضي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية في منتصف شهر مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تردد أنباء قوية عن استئناف المنافسات في شهر أغسطس المقبل.

وفي لقاء مع معهد إعداد القادة، شدد الأمير عبدالعزيز بن تركي على أن هناك خيارين إما بأن يستكمل الدوري أو يلغى في انتظار النتائج من وزارة الصحة.

Advertisements

واضاف الأمير عبدالعزيز أن في حال عودة المنافسات ستمنح الأندية 6 أسابيع كفترة إعداد.

ورفض وزير الرياضة فكرة تقليص عدد الاجانب مؤكدا عدم جدوته وسيرهق الأندية لأن العقود ممتدة لموسمين أو أكثر.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي عن أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون جاهزا بالنصف الثاني من الموسم المقبل.

وشدد وزير الرياضة على أنه لن يتم تشفير البث التليفزيوني للدوري السعودي في الموسم المقبل.