رياضة | عامر حسين: لدي نية الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر عامر حسين: لدي نية الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عزمه الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"لدي نية كبيرة في الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم".

وتابع :"انتظر المجموعات التي سوف تخوض الانتخابات لكي أحسم أمري من الترشح، وفي حالة حدوث أي مشاكل خلال الانتخابات سوف أنسحب سريعا".

وأشار :"لو عرض علي منصب مدير إدارة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري مع المجلس الجديد الأمر سيتوقف بصورة كبيرة على الشخصيات المتواجدة في المجلس".

وأتم :"لن أخوض انتخابات اتحاد كرة القدم ضد الكابتن هاني أبو ريدة، ولو عرض عليا الانضمام لقائمته سوف أوافق بدون تردد".