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رياضة | نجم ليفربول يقترب من روما

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يقترب من روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إيطالية أن نادي روما يخطط لضم نجم فريق ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

 

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، ان روما يسعى للتعاقد مع الكرواتي لوفرين مدافع فريق ليفربول من اجل تدعيم دفاعه في الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول يسعى لضم لوفرين مقابل 4 مليون و400 ألف جنيه استرليني.

 

وكان لوفرين قد خرج من التشكيلة الأساسية في الموسم الأخيرة مع فريقه بسبب الإصابات.

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