رياضة | حقيقة رحيل نجم الزمالك الأول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل نجم الزمالك الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزماللك موقفه النهائي من رحيل نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض إلى بن شرقي لضمه في الصيف القادم.

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ولكن نفى نادي الزمالك كل الأنباء المتدوالة حول وجود رغبة لدى النادي في التخلي عن خدمات أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري.

كما أكد مسئولو نادي الزمالك أن النادي في حاجة شديدة إلى خدمات بن شرقي في الموسم القادم ولن يوافق على رحيله لأي نادي في الصيف.