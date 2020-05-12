رياضة | ضربة جديدة تؤجل تحديد موعد الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة تؤجل تحديد موعد الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عقدت إجتماعاً أمس الإثنين استمر لمدة 4 ساعات من أجل مناقشة بعض القضايا العالقة قبل عودة الموسم الذي توقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن إندية الدوري الإنجليزي ما زالت مختلفة بشأن استكمال باقي مباريات الدوري على ملاعب محايدة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم تأجيل التصويت على القرار إلى الإجتماع المقبل في يوم 18 مايو الجاري بينما اتفقت الأندية على تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو المقبل حتى نهاية الموسم.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإتحاد الإنجليزي قام بإبلاغ الأندية بأن قرار إلغاء الموسم غير مطروح وأن تحديد البطل والهابطين والصاعدين للبطولات الأوروبية سيتم عن طريق إقامة المباريات المتبقية أو متوسط النقط لكل مباراة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن 12 نادي من أصل 20 نادي طلبوا من الإتحاد الإنجليزي إعادة النظر في استئناف الدوري على ملاعب محايدة وذلك بسبب خسائر عقود الرعاية للملاعب الخاصة بهم.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس رابطة الدوري الإنجليزي كشف أن رغبة جميع الأندية هي استكمال مباريات الدوري على ملاعبها على الرغم من طلب الحكومة البريطانية بإقامة المباريات على ملاعب محايدة.