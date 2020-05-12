رياضة | نيمار يرفض عقد سان جيرمان الجديد وسط اهتمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار يرفض عقد سان جيرمان الجديد وسط اهتمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن أخبر نيمار باريس سان جيرمان أنه لا يريد توقيع عقد جديد في النادي ويريد الانضمام إلى برشلونة.

أصبح نيمار الجناح البرازيلي أغلى لاعب على الإطلاق عندما ترك كامب نو من أجل حديقة الأمراء في صفقة بقيمة 198 مليون جنيه إسترليني قبل ثلاث سنوات.

ومع ذلك ، كانت هناك تكهنات شديدة حول مستقبله منذ ذلك الحين وسط روابط متكررة بالعودة إلى إسبانيا ، ولا يزال برشلونة مهتمًا بإعادة توقيعه.

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أشارت التقارير الأخيرة إلى أن نيمار أصبح أكثر انفتاحًا لتمديد عقده في العاصمة الفرنسية ، لكن زعمت صحيفة "سبورت" أن نيمار سيطلب الانتقال هذا الصيف ويرفض أي محاولات لربطه بعقد جديد.

ينتهي العقد الحالي لهذا اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في عام 2022 ، لكن باريس سان جيرمان يدرك أن قيمة التحويل الخاصة به تتناقص مع مرور كل عام وبالتالي يمكن التفكير في بيعه.

عانى نيمار من مشاكل إصابة منتظمة خلال فترة وجوده في باريس سان جيرمان ، لكنه ساهم بشكل مباشر في 108 أهداف في 80 مباراة فقط للنادي.