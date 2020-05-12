فيفا يعقد الجمعية العمومية عبر الانترنت في سبتمبر

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الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، انه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس) يوم 18 أيلول/سبتمبر كحدث مباشر عبر الانترت بسبب وباء فيروس كورونا. وكان مقررا أن يعقد الاجتماع الـ70 للجمعية العمومية هذا الشهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وذكر فيفا أنه وصل لاتفاق مبني على توصيات من مجموعة عمل فيروس كورونا التي أخذت في الاعتبار الوضع العام والقيود المفروضة على السفر.

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