- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مراحل الدوري الماسي لألعاب القوى في زيوريخ ولندن الرباط بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى، اليوم عن إلغاء لقاءات زيوريخ ولندن والرباط، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وإعادة جدولة لقاءات تم تأجيلها إلى شهري سبتمبر وأكتوبر.
وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماسي في 17 أبريل من الدوحة، لكن "كوفيد-19" أحدث فوضى عارمة في معظم النشاطات الرياضية حول العالم لاسيما ألعاب القوى.
وفي ظل التعديل الذي طرأ على الروزنامة، أصبح لقاء موناكو في 14 اغسطس، الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماسي. وذكرت رابطة الدوري الماسي في بيان لها أنه سيكون لدى كل منظم المرونة لتكييف برنامجه وشكل مسابقاته.
وأضاف البيان "لن يكون الدوري الماسي عام 2020 سلسلة من الأحداث المنظمة التي تؤدي إلى النهائي، كما كان الحال عادة. ونظرا للثغرات الحالية في فرص التدريب والسفر، من المستحيل ضمان تكافؤ الفرص ونظام تأهيل منصف في عام 2020.
وبالتالي فإن الرياضيين لن يكسبوا نقاطا في الدوري الماسي هذا الموسم ولن يكون هناك نهائي في أي من المنافسات الـ24 في زيوريخ، كما كان مخططا له في الأصل. وسيقوم كل منظم بمراجعة وإعلان شكل منافساته قبل شهرين من موعد الحدث للتمكن من التعامل مع الشروط الحالية التي وضعتها حكوماتهم".
وتم الغاء مراحل الرباط، لندن، وزيوريخ، وباتت مرحلة موناكو هي الأولى على جدول المنظمين، يتبعها لقاء غايتسهيد ثم ستوكهولم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إلغاء مراحل الدوري الماسي لألعاب القوى في زيوريخ ولندن الرباط بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.