شكرا لقرائتكم خبر عن عادل هيكل.. الحارس الطائر في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لُقب بالحارس الطائر بعد مشوار حافل في مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، وأثار جدلاً قبل وفاته بشهور قليلة بتصريحات صادمة لجماهير النادي الأحمر، هو الراحل عادل هيكل.

وُلد عادل هيكل في مارس من عام 1934 وتخرج في كلية الآداب قسم صحافة بجامعة القاهرة، حيث كان مولعاً بالعمل في الصحافة، وشغل وظيفة المحرر بعدة صحف على سبيل التطوع أبرزها الجيل الجديد والوفد

والأنوار اللبنانية.

وانضم عادل هيكل لفريق الأشبال بالنادى الأهلى وهو ابن الـ13 عاماً بعد أن خطف أنظار الكشافين إليه بشدة وهو يمارس كرة القدم في مدرسة الجيزة، ولكن لم تكتمل فرحة هيكل فتعرض لإصابة بخلع في الكتف أبعدته لفترة طويلة عن صفوف فريق الأشبال بالنادى الأحمر، ولكنه كان على موعد مع أزمة عديدة بعد شفائه من خلع الكتف، فأصيب بمرض التيفود وهو المرض الذي تسبب في فراق الفنان نجيب الريحانى للحياة في ذلك التوقيت، إلا أن العناية الإلهية أنقذته وعاد مجدداً لممارسة مهمته في حراسة عرين القلعة الحمراء.

وخاض عادل هيكل أول مباراة رسمية بصفوف الفريق الأول للنادى الأهلى في موسم 1952-1953، وهو ابن التاسعة عشرة، ولكن يالها من بداية سيئة فيُمنى مرمى هيكل بستة أهداف في لقاء حسمه الشواكيش على حساب الأحمر بنتيجة (6/2)، أعقبها تعادل الفريق أمام الترام بنتيجة (2-2)، ليصرخ أحد مشجعى الأهلى من مدرجات الملعب مهدداً حارس مرمى فريقه بالقتل قائلاً: «لو خسرنا النهاردة هقتلك.. أول مرة يدخل فينا 8 اجوال في ماتشين».

ودخل هيكل في نوبة بكاء شديدة وتعرض لحالة نفسية سيئة عقب أدائه خلال أول مباراتين، إلا أن مختار التتش أحد رموز القلعة الحمراء قام بالشد من أزره والرفع من معنوياته وأبلغه بأنه موهوب وسيكون حارس مصر الأول في فترة وجيزة.

مشهد يجمعه بيوسف وهبى ونور الشريف فى فيلم إشاعة حب

وتحدى الراحل عادل هيكل جميع الصعاب وتخطى جميع العقبات ليحقق نبوءة التتش ويصبح حارس مصر الأول خلال فترة الخمسينات والستينات، ويصبح حامى العرين الأحمر على مدار ما يقارب 18 عاماً، حصل خلالها مع الفريق الأحمر على الدورى 6 مرات وكأس مصر 4 مرات، كما ساهم في تتويج منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا 1959 بالقاهرة، كما شارك مع منتخب الفراعنة بدورة ألعاب البحر المتوسط عام 1957، واختارته مجلة الألعاب الإفريقية الصادرة من باريس ضمن أفضل 10 حراس أنجبتهم القارة السمراء حتى منتصف الثمانينات.

واعتزل عادل هيكل الساحرة المستديرة في عام 1969 بعد إصابة جديدة بخلع في الكتف الأيمن، بعد مسيرة حافلة مع النادى الأهلى ومنتخب مصر امتازت بالوفاء، حيث رفض عدة عروض للعب في أوروبا أبرزها من نادى جلطة سراى التركى وبنفيكا البرتغالى مفضلاً الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

ويعد عادل هيكل من أبرز نجوم الكرة المصرية الذين خاضوا تجربة السينما حيث قام ببطولة ثلاثة أفلام هي إشاعة حب وحديث المدينة ومذكرات تلميذة، حيث أجاد بشدة في فيلمه الأول «إشاعة حب» والذى شاركه البطولة خلاله عدد من النجوم في مقدمتهم يوسف وهبى وهند رستم وعمر الشريف وسعاد حسنى، وهو ما شجعه لخوض التجربة مجدداً في فيلمين آخرين.

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وأثار هيكل غضب جماهير الأهلى في السنوات القليلة التي سبقت رحيله بعدما أكد خلالها حصول النادى على بعض الألقاب بطرق غير مشروعة.

ورحل عادل هيكل عن عالمنا مساء السبت الموافق الثانى والعشرين من سبتمبر من عام 2018 عن عمر يناهز 84 عاماً.

لتبقى روح عادل هيكل حاضرةً ترفرف وسط أنصار وعشاق جماهير الأهلى وجماهير اللعبة بشتى ميولها في مصر بعد مسيرته الكروية الحافلة وتاريخه الطويل في الملاعب في خدمة المنتخبات الوطنية.