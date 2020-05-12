شكرا لقرائتكم خبر عن «ثنائيات» تاريخية لمحمد صلاح في مسيرته الكروية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنجازات وألقاب يعجز اللسان عن وصفها، وهى التى حققها الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزى، خلال مشواره الاحترافى، والمردود الفنى المبهر الذى وضعه على قمة لاعبى كرة القدم على المستوى العالمى فى المواسم الأخيرة.

وفى ظل اشتياق عشاق المستديرة لاستئناف منافسات اللعبة من جديد بعد فترة طويلة من التوقف لانتشار وباء كورونا على مستوى العالم، نستعرض من خلال السطور التالية ثنائيات خالدة فى مسيرة محمد صلاح وجميع المباريات التى نجح خلالها نجم ليفربول الإنجليزى فى تسجيل هدفين خلالها.

وسجل صلاح ثنائية فى مرمى واتفورد على الطريقة العالمية بقميص ليفربول الإنجليزى فى ديسمبر من العام الماضى، مستخدماً يمناه من جديد لصنع الفارق للريدز.

على مدار تاريخ صلاح فى الملاعب سواء مع الأندية أو منتخب مصر تعددت وتنوعت ثنائياته، واستمر عاشقاً لزيارة شباك المنافسين مرتين فى كل مباراة، حيث حقق صلاح 28 ثنائية فى تاريخه الكروى كاملاً.

وبدأت ثنائيات صلاح فى الدورى الإنجليزى خلال الدور الأول من موسم 2017-2018، حيث سجل بقميص الريدز هدفين فى شباك كل من ويستهام وساوثهامبتون وستوك سيتى وليستر سيتى وتوتنهام.

وفى الموسم الماضى واصل صلاح التوهج وكتابة فصل جديد من مسلسل ثنائياته، فأذاق بها شباك كل من كريستال بالاس وهديرسفيلد، وأكملها فى الموسم الجارى بثنائيتين جديدتين فى مرمى كل من أرسنال وواتفورد، محققا 9 ثنائيات فى المسابقة الإنجليزية.

أما عن مشواره الدولى مع منتخب مصر فيمتلك صلاح 4 ثنائيات أشهرها على الإطلاق التى قاد بها منتخب الفراعنة لتأهل تاريخى للمونديال بعد غياب دام 28 عاماً، من خلال هدفين فى شباك الكونغو، كذلك تجرعت منتخبات توجو وتنزانينا والنيجر مرارة الثنائية على يد الفرعون المصرى.

وفى الدورى الإيطالى خلال رحلته مع فيورنتينا وروما استطاع محمد صلاح تدوين ثنائيات أخرى فى سجله التهديفى التاريخى وذلك أمام كل من باليرمو وفيرونا وبيكسارا وفريقه السابق فيورنتينا.

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سموحة والداخلية هما الفريقان اللذان تجرعا مرارة ثنائيات صلاح خلال مشواره القصير فى الدورى المصرى الممتاز بقميص المقاولون العرب خلال موسمى 2011 و2012 قبل طرقه أبواب الاحتراف والعالمية.

القائمة تطول لتشهد على ثنائيتين تاريخيتين لصلاح فى كأس إيطاليا، الأولى بقميص فيورنتينا فى شباك العملاق يوفنتوس، كذلك بقميص روما فى شباك لاتسيو، وواحدة بالدورى السويسرى مع بازل فى مرمى يانج بويز، فى الوقت الذى سجل الفرعون المصرى واحدة من أفضل ثنائياته التهديفية فى شباك ناديه السابق روما الإيطالى بقميص الريدز فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا فى النسخة قبل الماضية وذلك من ضمن 5 ثنائيات للنجم المصرى فى المسابقات الأوروبية للأندية، بواقع 4 فى دورى الأبطال فى شباك كل من روما كما ذكرنا وماريلبور السلوفينى وريد ستار الصربى وسالزبوج النمساوى، وواحدة فى تصفيات البطولة فى مرمى لودجوريتس البلغارى.