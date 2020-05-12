شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخطط لخطف «كلوب» من ليفربول لتدريب «الماكينات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول الاتحاد الألمانى لكرة القدم خلال هذه الفترة الجارية فتح باب التفاوض مع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الإنجليزى، لتوليه قيادة «الماكينات» خلال الفترة المقبلة خلفا للمدير الفنى الحالى يواخيم لوف، الذى قدم خلال المباريات الماضية أداء سيئا للغاية مع المنتخب الألمانى، خاصة فى تصفيات الأمم الأوروبية.

ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن فريق ليفربول وإدارته سيواجهان صعوبات قاسية خلال الفترة المقبلة، تحديدا نهاية الموسم الكروى الحالى المعلق بسبب تفشى كورونا فى إنجلترا وعدد من بلدان العالم.

وأضاف التقرير البريطانى أن الصعوبات تأتى، لأن الاتحاد الألمانى لم يترك مدرب «الريدز» يفلت من يديه، خاصة أنهم يريدون إعداد منتخب قوى خلال المرحلة المقبلة يستطيع تصحيح مسار الكرة الألمانية وعودة البطولات العالمية إلى دولاب «الماكينات».