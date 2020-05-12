شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا يرغب في عودة جوارديولا حال فوزه برئاسة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خوان لابورتا إنه سيسعى لعودة المدرب السابق بيب جوارديولا إلى برشلونة، حال نجاحه في الفوز برئاسة النادي في 2021.

وترأس لابورتا برشلونة من 2003 وحتى 2010، وكان يتولى المسؤولية عندما صعد جوارديولا من فريق الشباب لتدريب الفريق الأول في 2008.

ويمتد عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2021، لكن الغموض يحيط بمستقبله بعد قرار منع النادي من المشاركة في البطولات الأوروبية لعامين بسبب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف، وهي العقوبة التي طعن ضدها الفريق الإنجليزي.

ونقلت شبكة تي.في 3 الكتالونية عن لابورتا قوله: «أعمل على ترشيح نفسي للرئاسة. كنت الرئيس من قبل ومتحمس للعودة».

وأضاف: «أود عودة جوارديولا لكنه الآن في سيتي وهذا قرار يجب على بيب أخذه. إنه المعيار لبرشلونة والعديد من أهل كتالونيا يريدون عودته لتدريب برشلونة مرة أخرى».

وتابع: «في الوقت المناسب سأتحدث إلى الشخص الذي نؤمن أنه يجب أن يكون مدربًا لبرشلونة بدءًا من 2021».

ونال برشلونة 14 لقبًا تحت قيادة جوارديولا قبل رحيله في 2012، من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري واثنان في دوري أبطال أوروبا.

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وتوقف الدوري الإسباني بسبب جائحة فيروس كورونا، ودخل برشلونة في حالة من الارتباك بعد استقالة 6 مسؤولين في أبريل، احتجاجا ضد طريقة إدارة النادي.