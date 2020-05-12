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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رحيم سترلينغ يعارض خطط عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
شكك جناح نادي مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، في مخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "مشروع إعادة التشغيل" لاستئناف كل مباريات كرة القدم بحلول يونيو (حزيران) وسط وباء فيروس كورونا. وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أصدر خطة حكومية مكونة من 50 صفحة لتخفيف إجراءات الإغلاق العام، أمس الاثنين، حيث أكد عودة المنافسات الرياضية بحلول الأول من يونيو (حزيران) المقبل دون حضور الجماهير. وقبل ذلك، كان الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، زميل سترلينغ في الفريق، قال إن اللاعبين خائفين على سلامتهم بسبب أعداد الوفيات والمرضى التي تسبب بها الفيروس. وأوضح سترلينج، عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب" أن الدوري الإنجليزي يجب أن يعود فقط حينما تكون كل شروط السلامة والأمن مضمونة. وأضاف: "أشعر أن الوقت المناسب للعودة سيكون بمجرد تأمين هذا الجانب من سلامة الناس وسلامة اللاعبين". وتابع: "حتى ذلك الحين، انا لست خائفا، لكنني متحفظ وأفكر في أسوأ احتمال يمكن أن يحدث". وقال اللاعب الدولي الإنجليزي صاحب الـ 25 عاما، إنه عاني من خسائر على المستوى الشخصي خلال الأزمة الأخيرة. وأضاف: "لدي أصدقاء توفت جداتهم". وتابع: "لدي أفراد في عائلتي ماتوا أيضا، لا بد أن تكون حكيما وأن تحافظ على نفسك ومن حولك". كما انتقد داني روز زميله في المنتخب ومدافع توتنهام ، مقترحات عودة منافسات الدوري.
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