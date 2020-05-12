شكرا لقرائتكم نائب رئيس المصري: الأزمات المادية عصفت بالأندية وبندفع المرتبات من جيبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن رفض النادي البورسعيدي لاستئناف مسابقة الدوري العام، ليس له أي علاقة بتراجع نتائج المصري في الموسم الجاري، ولكن بسبب الأزمات المادية التي عصفت بالنادي منذ توقف النشاط وبجميع الأندية المصرية بشكل عام، في ظل أزمة كورونا.

وقال الخولي في تصريحات إذاعية لبرنامج "النجوم في رمضان " على إذاعة الشباب والرياضة: رفضنا لاستكمال الموسم ليس له أي صلة بنتائج الموسم الجاري، فالنشاط متوقف حتى الأول من يونيو وفقاً لتأكيد اللجنة الخماسية، واذا اتخذت قرار بعودته بعد هذا التاريخ فالفرق تحتاج 6 أسابيع على أقل تقدير من أجل تأهيل اللاعبين وليس حتى 4 أسابيعف أين الأندية التي ستتحمل ذلك.

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أضاف الخولي: بالبلدي الأندية كلها مفلسة قمنا بصرف مستحقات لاعبي المصري والجهاز الفني مشكوراً تنازل عن 50% من مستحقاته، واللاعيبن كان لهم مستحقات 4 أشهر حصلوا على مستحقات شهر وتنازلوا عن 50% من 3 شهور .

واختتم الخولي: بدأنا نصرف من جيوبنا لدفع مرتبات الموظفين، خاصة بعدما توقف دعم المحافظة للنادي ولديهم العذر لأن هناك أولويات في تلك المرحلة الصعبة.