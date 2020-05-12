شكرا لقرائتكم عامر حسين: لن أترشح لانتخابات الجبلاية خارج قائمة هانى أبو ريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، إنه يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصرى القادمة ضمن قائمة المهندس هانى أبو ريدة.

وأضاف عامر حسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان تقديم محمد الليثى على إذاعة الشباب والرياضة، أن دراسة خوض الانتخابات سوف تأتي ضمن قائمة وليس فردي ولن أترشح سوى ضمن قائمة المهندس هانى أبور يدة وذلك لأنه الأفضل لتولى هذا المنصب في مصر ولم يكن يتدخل فى عملي من قبل - على حد قوله .

وعن رئاسة لجنة المسابقات بمسماها الجديد قال إن عودته لها مرة أخرى صعب فى الوقت الحالي وتأتي ضمن دراسة الظروف المحيطة بشكل عام ولكن الانتخابات هدف اسمى فى الفترة القادمة .