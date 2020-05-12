شكرا لقرائتكم المقاولون يكشف عن رغبة طاهر محمد طاهر ويؤكد: لم نتلقى عروضا من القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والشمرف على فريق الكرة، عن رغبة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، في ظل انتشار الكثير من الأنباء خلال الساعات الأخيرة، عن دخول اللاعب في حسابات للأهلي والزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأكد عادل في تصريحات خاصة، أن طاهر محمد طاهر رغبته الأولى هي الاحتراف الخارجي واستكمال مسيرة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الحالي، مشيراً إلى أن النادي لم يتلقى أي عروض رسمية لضم اللاعب من الأهلي أو الزمالك حتى الآن.

ويمتد عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، حيث كان اللاعب قد جدد تعاقده مع المقاولون في الصيف الماضي، بعدما فشلت مفاوضات الأهلي لضمه.

وعن بيع طاهر إلى الأهلي أو الزمالك أكد عادل أنه في حالة وجود عروض رسمية سيتم دراستها وفقاً لمصلحة النادي واللاعب.

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القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل بلغت 400 ألف يورو، في آخر تحديث لها خلال أبريل الجاري، على موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، أي ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً.

لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.