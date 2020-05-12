شكرا لقرائتكم عامر حسين : أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصرى، إنه يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصرى . وأضاف عامر حسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان تقديم محمد الليثى على إذاعة الشباب والرياضة، أن دراسة خوض الانتخابات سوف تأتي ضمن قائمة وليس فردي. وعن رئاسة لجنة المسابقات بمسماها الجديد قال إن عودته لها مرة أخرى صعب فى الوقت الحالي وتأتي ضمن دراسة الظروف المحيطة بشكل عام ولكن الانتخابات هدف اسمى فى الفترة القادمة .

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