شكرا لقرائتكم فرج عامر: عودة الدورى ضرورة ولاتوجد عروض رسمية محلية لحسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن عودة الدورى المصرى واستئنافه أمر ضرورى للغاية وله عائد اقتصادي كبير على الدولة. وأضاف فرج عامر فى مداخلة تليفونية لبرنامج النجوم فى رمضان تقديم محمد الليثى على إذاعة الشباب والرياضة، أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كافة عناصر اللعبة . وعن مهاجم سموحة حسام حسن قال إنه يوجد عدة عروض رسمية من الخليج وأمريكا ولكن لا توجد أي عروض رسمية من داخل مصر.

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