شكرا لقرائتكم أزارو يفاضل بين عدد من العروض الخليجية والفرنسية للرحيل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المعار للاتفاق السعوي بين عدد من العروض تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر بانتهاء اعارته نهاية الموسم الجاري، وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال اليه بداية من الموسم المقبل، كما يملك في جعبته عرضاً من أحد الأندية السعودية بخلاف وجود رغبة من الاتفاق في الإبقاء عليه من خلال شرائه بشكل نهائي من الأهلي، وتأخرت مفاوضات ضم الأندية الراغبة في ضم وليد أزارو من الأهلي بسبب تداعيات وباء كورونا في العالم ، في الوقت الذي أبدى المهاجم المغربي موافقة على خوض تجربة في الدوري الفرنسي، الذي يعد بوابته لدخول الملاعب الأوربية بعد تجربة الأهلي، وحدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو، بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه ورفض عودة المهاجم المغربي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

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وظهروليد أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ إنتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً، وأظهر وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب أسود الأطلسي اهتماما بضم وليد أزارو بمعسكرات المنتخب المقبلة، وقالت صحيفة "المنتخب" أن خليلودزيتش يقضى وقته، حاليا في متابعة مباريات اللاعبين المغاربة منذ تعيينه لاختيار أفضل العناصر لضمها عقب الانتهاء من فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب الأسود يتابع حاليا 5 لاعبين في خط الهجوم على رأسهم يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني، ومعه يوسف العرابي هداف أولمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى رشيد عليوي مهاجم أنجيه الفرنسي، ومعهم أسامة إدريسي مهاجم ألكمار الهولندي، بالإضافة إلى وليد أزارو.