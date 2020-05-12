شكرا لقرائتكم المقاولون يطالب اتحاد الكرة بوضع حد لوكلاء اللاعبين بسبب أسعار اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بضرورة وضع ضوابط لوكلاء اللاعبين وحدود في تعاملاتهم مع الأندية، بسبب الصفقات الغير منطقية وارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه في الدوري المصري خاصة أن الأسعار المتداولة فى السوق الرياضة تفوق امكانيات معظم الاندية ولا تتناسب مع باقي الاندية التى تعاني بسبب تدخل وكلاء اللاعبيين الذين يلعبون لمصلحتهم من أجل الحصول على نسبة أكبر من المقابل المادي .

وقال عادل في تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو الذي يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: كل جنيه يتم انفاقه على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، يدخل في ميزانية خاصة بمكسبه وخسائره، وهذه سياسة الإدارات الناجحة.

Advertisements

أضاف عضو المقاولون: اتمنى من اتحاد الكرة أن يضع ضوابط لوكلاء اللاعبين في الفترة المقبلة، خاصة أن الاسعار أصبحت تاريخية بدون داعي، ولا نريد أن نضرب أمثلة للاعبين اتدفع فيها مبالغ ضخمة ولم تقدم أي أداء يكافئ هذه الأرقام.

واستطرد عضو المقاولون: يجب ان يتم تسعير اللاعبين على أساس المشاركة مع المنتخب الوطني.

واختتم محمد عادل: عودة الدوري قرار الدولة ولذلك فالحكومة ستتخذ القرار الصحيح، والكرة صناعة ليس اللاعبين فقط بل والجمهور نفسه اتمنى عودة النشاط من أجل جميع العاملين في مجال الرياضة.